Trabzonspor’dan ayrılan Anthony Nwakaeme’nin yeni takımı! Yıllık maaşı ortaya çıktı...

TRABZONSPOR 1.5 MİLYON EURO'DAN FAZLA VERMEDİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme için yıllık 1.5 milyon Euro'nun üstüne çıkmayacaklarını söylemişti.

Ağaoğlu, "Görüşmelerimiz geçen sene eylül ayından beri devam ediyor. Oyuncu açısında baktığımız zaman yaşı itibariyle belki de Futbol kariyerinde son ya da sondan bir önceli sözleşmesi olacak. Doğal olarak da bizden mali açıdan hayatının bundan sonraki kısmını iyi yaşayabileceği bir sözleşme talep etmesi gayet doğal. Buradaki sıkıntı şu, o parayı bu kulüp ödeyebilir mi? Biz 1.5 milyon Euro ücretin üstüne çıkmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.