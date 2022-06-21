Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı! Yıllık maaşı ortaya çıktı...
Trabzonspor ile sürdürdüğü pazarlıklardan sonuç alamayan ve bordo mavili kulüp kariyerini noktalayan Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu. Fenerbahçe de yıldız futbolcu ile ilgili resmi açıklama yapmıştı. İşte sözleşme detayları ve yıllık maaşı...
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile yollarını ayıran Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu.
İsmi Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir ile de anılan Nijeryalı futbolcu için Sarı-Lacivertliler'den gün içinde 'İlgilenmiyoruz' açıklaması gelmişti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut Transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır. Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir." denilmişti.
YILLIK MAAŞI BELLİ OLDU
33 yaşındaki futbolcu bu süreçte görüştüğü Körfez ekiplerinden El İttihad'la anlaştı. 61saat'in haberine göre; tecrübeli kanat oyuncusu, Suudi Arabistan temsilcisinin yıllık 4.5 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme teklifine evet dedi. Türkiye kariyerini 47 gol, 40 asistle tamamlayan Nwakaeme'nin en kısa zamanda resmi imzayı atması bekleniyor.
NWAKAEME'NİN VEDA MESAJI
"Sevgili Trabzonspor taraftarları; Sizi bana karşı kışkırtıyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek ve ayrıca benim piyasa değerimi de düşürmeye çalışıyorlar. Sizi sevdiğimi bilin ve sonu 1 şampiyonluk ile 1 süper kupayla biten mutluluğun sonunda birlikte tarih yazdık ve yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım."
TRABZONSPOR 1.5 MİLYON EURO'DAN FAZLA VERMEDİ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme için yıllık 1.5 milyon Euro'nun üstüne çıkmayacaklarını söylemişti.
Ağaoğlu, "Görüşmelerimiz geçen sene eylül ayından beri devam ediyor. Oyuncu açısında baktığımız zaman yaşı itibariyle belki de Futbol kariyerinde son ya da sondan bir önceli sözleşmesi olacak. Doğal olarak da bizden mali açıdan hayatının bundan sonraki kısmını iyi yaşayabileceği bir sözleşme talep etmesi gayet doğal. Buradaki sıkıntı şu, o parayı bu kulüp ödeyebilir mi? Biz 1.5 milyon Euro ücretin üstüne çıkmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
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