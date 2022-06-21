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Trabzonspor'a Premier Lig'den ön libero!

SPOR
Giriş Tarihi: 21.06.2022
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Trabzonspor’a Premier Lig’den ön libero!

Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen Trabzonspor hem stoper hem de ön liberoda tartışılmayacak bir isim olan Cheikhou Kouyate'yi yeniden gündemine aldı. Crystal Palace'dan ayrılan Senegalli futbolcu için bu hafta somut adımlar atılacak.

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