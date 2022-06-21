Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor! Jason Denayer 10 milyon euro istedi
Geçtiğimiz sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan ve yönetim değiştiren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Transfer görüşmeleri için İstanbul’a gelen Jason Denayer, 4 yıllık sözleşme karşılığı sarı kırmızılı takımdan toplam 10 milyon euro istedi. Sarı kırmızılılar, imza parası dahil her sezon 2 milyon Euro teklif edecek.
Belçikalı stoper Jason Denayer'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray bu transferde önemli bir mesafe kat etti. Pazar günü, Galatasaray Kulübü adına Cenk Ergün, Kilyos'ta 26 yaşındaki oyuncu ile bir araya geldi.
KAÇIRMAK İSTEMİYORLAR
Yıllık ücret olarak da 2 milyon Euro talep eden futbolcunun imza parası da eklendiğinde 4 yıl için sarı kırmızılılara maliyeti 10 milyon Euro oldu. Denayer gibi tecrübeli bir futbolcuyu bedelsiz kadrosuna katma şansı olan Galatasaray ise bu transferi olumlu sonuçlandırmak adına yoğun bir mesai harcamaya başladı.
Sarı kırmızılı yönetim, Denayer'in Premier Lig, İskoçya ve Fransa gibi önemli arenalarda gösterdiği başarılı kariyeri göz önüne alarak bonservis bedeli olmayan bu futbolcuyu kesinlikle kaçırmak istemiyor. Biraz fedakarlık yapmaya karar veren yönetim Belçikalı oyuncuya 8 milyon Euro'luk paket sunacak. Denayer'e imza parası dahil olmak üzere yıllık 2 milyon Euro sunulacak. Sarı kırmızılıların böylece toplam teklifi miktarı 8 milyona çıkarken, Denayer'in talep ettiği rakamla aradaki fark 2 milyon Euro oldu.
ABDÜLKERiM'DE iLK GÖRÜŞME
G.Saray sol ayaklı yerli bir stoper kadrosuna katmak adına Abdülkerim Bardakçı için ilk görüşmeyi yaptı. Ayrıca geçen sezonun devre arasında Antalya'ya gelen 30 yaşındaki orta saha Fernando ile görüşüldüğü ifade edildi.
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