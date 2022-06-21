Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor! Jason Denayer 10 milyon euro istedi

KAÇIRMAK İSTEMİYORLAR

Yıllık ücret olarak da 2 milyon Euro talep eden futbolcunun imza parası da eklendiğinde 4 yıl için sarı kırmızılılara maliyeti 10 milyon Euro oldu. Denayer gibi tecrübeli bir futbolcuyu bedelsiz kadrosuna katma şansı olan Galatasaray ise bu transferi olumlu sonuçlandırmak adına yoğun bir mesai harcamaya başladı.