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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi: Antalyaspor'dan Fernando gündemde

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Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi: Antalyaspor’dan Fernando gündemde

Galatasaray önümüzdeki günlerde Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando için Antalyaspor'a 1 milyon Euro'luk teklif yapacak. Fernando'nun Antalyaspor ile yaptığı sözleşmede 1 milyon Euro'ya çıkış maddesini olduğu iddia edildi.

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