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Son dakika | Burak Yılmaz'dan sürpriz karar! Fortuna Sittard ile 5 yıllık anlaştı

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Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Son dakika | Burak Yılmaz’dan sürpriz karar! Fortuna Sittard ile 5 yıllık anlaştı

Son dakika transfer haberi...Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın yeni takımı resmen açıklandı. 36 yaşındaki forvet, Fortuna Sittard ile 5 yıllık sözleşme imzalarken, sözleşme süresinin 2 yılı futbolcu, 3 yılı da antrenör olarak geçerli olacak.

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