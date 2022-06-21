Abdülkerim Bardakçı transferinde mutlu son! Fenerbahçe Konyaspor ile anlaştı

KAZANAN FENERBAHÇE



Uzun süredir yapılan görüşmelerde başarılı stoperi için çok sayıda teklif alan Konyaspor, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Galatasaray'ın 27 yaşındaki stopere karşılık takas oyuncu önerdiği, Beşiktaş'ın ise 2 milyon 250 bin Euro son teklif olarak sunduğu Abdülkerim için Fenerbahçe, teklifte 2,6 milyon Euro'ya kadar çıkarak kazanan taraf oldu.