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Abdülkerim Bardakçı transferinde mutlu son! Fenerbahçe Konyaspor ile anlaştı

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Abdülkerim Bardakçı transferinde mutlu son! Fenerbahçe Konyaspor ile anlaştı

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Fenerbahçe Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakçı'nın transferi için kulübüyle anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin Konyaspor'a nakit olarak 2,6 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.

Süper Lig'in dikkat çeken stoperlerinden Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı için yarış haline giren 3 büyüklerden kazanan Fenerbahçe oldu.

KAZANAN FENERBAHÇE

Uzun süredir yapılan görüşmelerde başarılı stoperi için çok sayıda teklif alan Konyaspor, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Galatasaray'ın 27 yaşındaki stopere karşılık takas oyuncu önerdiği, Beşiktaş'ın ise 2 milyon 250 bin Euro son teklif olarak sunduğu Abdülkerim için Fenerbahçe, teklifte 2,6 milyon Euro'ya kadar çıkarak kazanan taraf oldu.

Fenerbahçe'nin teklifini peşin olarak ilettiği, Beşiktaş'ın ise vadeler halinde bir teklifte bulunduğu, bunun üzerine de Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un el sıkıştığı öğrenildi. İki başkanın bugün gerçekleşen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası ayrıntılarıyla bu konuyu konuştukları belirtildi.

KIM MIN-JAE İNGİLTERE'YE

Abdülkerim Bardakçı'yı alternatif olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, çok yoğun teklifler aldığı başarılı stoperi Kim Min-jae'yi de göndermeye hazırlanıyor. İngiliz kulüplerinin yakın ilgisinin olduğu bilinen Güney Koreli futbolcu için 23 milyon Euro olan fesih bedelinin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın ödeyeceği tahmin belirtiliyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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