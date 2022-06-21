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Kulüpler Birliği Vakfı'nda Ali Koç dönemi

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Giriş Tarihi: 21.06.2022
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Kulüpler Birliği Vakfı’nda Ali Koç dönemi

Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu, vakfın Maslak’ta bulunan ofisinde yapıldı. Toplantının ana gündem maddesi Kulüpler Birliği Başkanlık seçimi oldu. Yapılan başkanlık seçimine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tek aday olarak girdi ve başkan olarak seçildi.

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