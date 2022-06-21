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Rusya ve ABD arasında paralı asker gerilimi! Tutuldukları yer belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 21.06.2022
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Rusya ve ABD arasında paralı asker gerilimi! Tutuldukları yer belli oldu

Rusya, Ukrayna ile devam eden savaşta Ukrayna ordusunda yer alan 2 ABD'li paralı askerin Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'te gözaltı merkezinde tutulduğunu duyurdu.

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