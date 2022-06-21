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Kaan Ayhan transferinde zorlu rakip! Schalke 04 talip oldu

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Giriş Tarihi: 21.06.2022
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Kaan Ayhan transferinde zorlu rakip! Schalke 04 talip oldu

Galatasaray ve Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan'a Bundesliga'ya yeni yükselen eski takımı Schalke 04 talip oldu. Milli futbolcu ailesi nedeniyle Alman ekibine gitmeye sıcak bakıyor.

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