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Beşiktaş'ta forvet transferi çıkmazı! Henüz imza yok

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Giriş Tarihi: 21.06.2022
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Beşiktaş’ta forvet transferi çıkmazı! Henüz imza yok

Golcü transferinde elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş'ta yönetim 4 koldan çalışmalarını sürdürüyor. Birçok oyuncu ile temas halinde olan siyah-beyazlılar, bir süre önce gündemine aldığı eski Trabzonsporlu Caleb Ekuban için yeniden atağa kalktı. Gana basını, Genoa'da forma giyen yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın yapacağı yeni teklifi duyurdu.

Transfer dönemindeki ilk hamlesini stoper hattına yapan ve Romain Saiss'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlıların yeni hedefi ise forvet takviyesi...

Forvet hattı için Wout Weghorst, Alexander Sörloth ve Cenk Tosun'la görüşen Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor.

Weghorst'un kararsızlığı, Sörloth ve Cenk Tosun'un ise maliyetleri nedeniyle alternatif isimlere yönelen Kartal, bir süre önce gündemine aldığı Caleb Ekuban ile yeniden temasa geçti.

Gana basınında yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yeni bir telif hazırladı. Beşiktaş'ın, Ekuban için kulübü Genoa'ya 1.5 milyon euroluk teklifte bulunacağı iddia edildi.

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