Beşiktaş’ta forvet transferi çıkmazı! Henüz imza yok

Weghorst'un kararsızlığı, Sörloth ve Cenk Tosun'un ise maliyetleri nedeniyle alternatif isimlere yönelen Kartal, bir süre önce gündemine aldığı Caleb Ekuban ile yeniden temasa geçti.

Gana basınında yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yeni bir telif hazırladı. Beşiktaş'ın, Ekuban için kulübü Genoa'ya 1.5 milyon euroluk teklifte bulunacağı iddia edildi.