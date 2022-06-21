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Okan Buruk'un İstanbul'a geliş saati belli oldu

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Giriş Tarihi: 21.06.2022
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Okan Buruk’un İstanbul’a geliş saati belli oldu

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, akşam saat 20:30'da Fransa'dan İstanbul'a gelecek. 46 yaşındaki teknik adamın Sarı-Kırmızılı takımla 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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