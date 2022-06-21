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Mesut Özil'den flaş açıklama! Fenerbahçe'ye ve Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim

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Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Mesut Özil’den flaş açıklama! Fenerbahçe’ye ve Türkiye’ye tatil yapmaya gelmedim

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, sosyal medya hesabından son dakika paylaşımında bulundu. Türkiye'ye tatil yapmaya gelmediğini belirten Özil, "Fenerbahçe’de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım." ifadelerini kullandı. Diğer yandan yıldız oyuncu Fenerbahçe'yi sosyal medya hesabından yeniden takip etmeye başladı.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Türkiye'ye tatil yapmaya gelmediğini belirten deneyimli oyuncu, "Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.



İşte o sözler...

"Kamuoyunda şahsımla ilgili yapılmaya çalışılan itibarsızlaştırmaları engellemek ve camiamızı doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapmak istedim.

Öncelikle bireysel olarak özel bir program eşliğinde hazırlıklarımı yapıyor, her an çocukluk aşkıma kavuşmak ve katkı vermek adına sabırla zamanımın gelmesini bekliyorum.

Ben Fenerbahçe'ye ve vatanım Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım.

Hem ben, hem de kulübüm futbolun doğasında olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatarak sevdam Fenerbahçe'ye hizmet etmek en büyük arzumdur.

Taraftarlarımızdan ricam, medyada çıkan yalan haberlere itibar etmemeleridir."

YENİDEN TAKİP ETMEYE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil daha önce sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktığı Fenerbahçe'yi tekrar takibe aldı.

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