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Galatasaray'da Domenec Torrent ile yollar ayrıldı! Resmi açıklama...

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Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Galatasaray’da Domenec Torrent ile yollar ayrıldı! Resmi açıklama...

Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılılar resmi hesabından, İspanyol çalıştırıcının sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

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