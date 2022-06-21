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Galatasaray'ın yeni teknik direktör adayı Okan Buruk İstanbul'da

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Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Galatasaray’ın yeni teknik direktör adayı Okan Buruk İstanbul’da

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Okan Buruk İstanbul'a geldi. Akşam saatlerinde Galatasaray, İspanyol teknik adam Domenec Torrent ve yardımcılarının sözleşmelerinin feshedildiği duyurmuştu.

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