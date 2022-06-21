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Galatasaray'da Torrent krizi! Sözleşme feshi toplantısından sonuç çıkmadı

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Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Galatasaray’da Torrent krizi! Sözleşme feshi toplantısından sonuç çıkmadı

Galatasaray'da yeni teknik direktör konusunda Okan Buruk ile anlaşmaya varılmasının ardından yönetim mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile masaya oturdu. Galatasaray Yönetimi ile Torrent arasında sözleşme feshi ve tazminat için yapılan ilk görüşmeden bir sonuç çıkmadı.

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi yeni teknik direktör konusunda harekete geçti.

Okan Buruk ile anlaşmaya varan ve genç teknik adamı açıklamaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda yönetim, mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile masaya oturdu.

Galatasaray Yönetimi ile Torrent arasında sözleşme feshi ve tazminat için yapılan ilk görüşmeden bir sonuç çıkmadı. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

59 yaşındaki Domenec Torrent'in, Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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