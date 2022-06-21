Galatasaray'da Torrent krizi! Sözleşme feshi toplantısından sonuç çıkmadı
Galatasaray'da yeni teknik direktör konusunda Okan Buruk ile anlaşmaya varılmasının ardından yönetim mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile masaya oturdu. Galatasaray Yönetimi ile Torrent arasında sözleşme feshi ve tazminat için yapılan ilk görüşmeden bir sonuç çıkmadı.
Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi yeni teknik direktör konusunda harekete geçti.
Okan Buruk ile anlaşmaya varan ve genç teknik adamı açıklamaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda yönetim, mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile masaya oturdu.
Galatasaray Yönetimi ile Torrent arasında sözleşme feshi ve tazminat için yapılan ilk görüşmeden bir sonuç çıkmadı. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022 ve 2023 okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB eğitim takvimi...
- DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- 3 maaş birden alabilirsiniz! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor! 2008 yılı öncesi ve sonrasında...
- Survivor kim elendi son dakika? Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte eleme adayı isim...
- ÖSYM YKS sınav görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2022 YKS sınav gözetmen ücretleri ne kadar olacak?
- Brent petrol fiyatında düşüş! Benzin, motorin, LPG fiyatlarında indirim gelecek mi? 20 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...
- Erken emeklilik formülleri açıklandı! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c çalışanları için fırsat! Baştan aşağı değişti...
- CTE sonuç sayfası çöktü mü, neden açılmıyor? CTE sonuç sayfası ne zaman düzelecek, açılacak?
- YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayınlanır? Üniversite tercihleri hangi tarihte başlayacak? YÖKATLAS tercih sayfası...
- CTE tayin sonuçları sorgulama ekranı: CTE tayin sonuçları açıklandı mı? CTE tayin sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? cte.adalet.gov.tr...
- Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Bayram tatili kaç gün olacak?
- Bunu yaparsanız geliriniz artar! BES'te geliri artırmanın yolları nelerdir? Çoğu kişi bunu bilmiyor