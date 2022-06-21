Galatasaray’da yeni tazminat şoku! Ayrılığın faturası dudak uçuklattı | Günlüğü 100 bin TL
Yönetim değiştiren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Geçen sezonun ikinci yarısında sportif direktör olarak göreve başlayan Pasquale Sensibile ile yollar ayrılırken, teknik direktör Domenec Torrent ile de görüşmeler sürüyor. Sensibile’nin günlüğü yaklaşık 100 bin liraya denk gelirken, İspanyol teknik adama sunulan tazminat teklifi ortaya çıktı.
Başkan Dursun Özbek yönetiminde yeni bir yapılanmadan geçen Galatasaray'da Burak Elmas döneminde gelen sportif direktör Pasquale Sensibile ile yollar, beklendiği gibi ayrıldı.
Geçen sezonun ikinci yarısında göreve başlayan sportif direktör Sensibile'ye bu ayrılık için 660 bin Euro'luk tazminat ödeneceği öğrenildi. Sarı kırmızılılar, mali olarak zor bir dönemden geçerken, 50 yaşındaki İtalyan Futbol adamına ödenecek olan tazminat dikkat çekti.
Galatasaray'da 17 Şubat'ta göreve gelen ve sadece 123 gün çalışan Sensibile'ye yaklaşık olarak 12 milyon lira ödenecek.
SENSIBILE'YE GÜNLÜK 100 BİN LİRA
Galatasaray Kulübü, Sensibile'ye böylece görevde kaldığı her gün için neredeyse 100 bin TL ödemiş olacak. Sarı kırmızılılarda bununla beraber yeni sezon formaları 800 TL'den satışa sunulurken, Sensibile'nin tazminatının yaklaşık 15 bin forma parasına denk olması dikkat çekti.
Sarı kırmızılılarda daha önce danışmanlık için prensipte el sıkışılan Luis Campos tarafından getirilen Sensibile, sadece bir kez GS TV'ye çıkmıştı. Geri planda kalmayı tercih eden İtalyan futbol adamı, son dönemde ise iyice gözden kaybolmuştu. Galatasaray taraftarları dün ayrılık kararının resmen duyurulmasıyla sosyal medyada bu duruma büyük tepki gösterdi.
TORRENT TAZMİNAT İSTİYOR
Sarı-kırmızılılarda, Domenec Torrent sözleşme fesih görüşmeleri için dün İstanbul'a geldi. Domenec Torrent ve Dursun Özbek arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda Domenec Torrent arasındaki ilk görüşme dün gerçekleşti. Galatasaray'da kulüp avukatlarının da hazır bulunduğu ilk görüşmede tazminat konusunda ortak nokta arandı.
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon başarısız sonuçlarla taraftarlarında tepkisini çeken Domenec Torrent ile ilk görüşmelerde Başkan Özbek'in indirim talebinde bulunduğu öğrenildi.
İspanyol teknik direktörle Dursun Özbek arasındaki görüşmelerde Başkan Özbek'in indirim talebini Domenec Torrent'in olumsuz karşıladığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı kurmayların daha önce de Katalan teknik adamın menajeriyle görüştüğü ve Domenec Torrent'e 1 milyon 500 bin euroluk alacağını 10 taksitle ödemeyi önerdikleri bildirildi. Domenec Torrent ile Dursun Özbek arasında yeniden bir görüşme gerçekleştirileceği kaydedildi.
CENK ERGÜN RESMEN AÇIKLANDI
Sensibile ile yollarını ayıran Galatasaray'da yeni sportif direktör Cenk Ergün oldu. Resmi duyurunun ardından açıklamalarda bulunan Ergün, şöyle konuştu: "Tekrar kulübüme hizmet verme şansını yakaladığım için çok mutluyum. Kulüpten ayrılmadan önce de aynı pozisyondaydım. Yine tekrar futbol operasyonları, yönetimin ve Sportif A.Ş.'nin öngördüğü şekilde uygulamak üzere göreve geldim. Florya'nın A'dan Z'ye yönetime karşı sevk ve idaresini sağlamakla görevliyim.
ORTA SAHAYA TRANSFER
Galatasaray'ın kadrosunda bizimle devam edecek olan birçok oyuncu var. Ama bunların dışında eksik bölgelerde ilk çalışmaları yapacağız. İlk etapta orta saha için çalışmamız olacak. Her ayrılık Galatasaray Kulübü'nde kalbimizi kırar ancak bu profesyonel futbol.
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