20 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Yusuf Yazıcı Fransa'ya dönecek mi? Milli futbolcudan flaş karar

Yusuf Yazıcı Fransa'ya dönecek mi? Milli futbolcudan flaş karar

SPOR
Giriş Tarihi: 20.06.2022
ABONE OL
Yusuf Yazıcı Fransa’ya dönecek mi? Milli futbolcudan flaş karar

Menajeri tarafından sıklıkla kariyerine Rusya'da devam etmek istediği belirtilen Yusuf Yazıcı için Lille Başkanı Olivier Letang açıklamalarda bulunurken millî oyuncunun CSKA Moskova'da kalmayacağını ifade etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA