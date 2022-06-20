Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması! Weghorst, Sörloth, Atiba, Muleka, Abdülkerim Bardakçı...
Son dakika haberine göre: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk imza töreninde TFF'nin yeni tönetimi ve transfer çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin yeni yönetimi ve transfer çalışmaları hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Çebi'nin sözleri şu şekilde:
Seçim kararı alınmadan önce 'TFF'deki tüm kurullar istifa etmeli' demiştim. Umarım ki tüm kurullar istifa eder, yenileri gelir. 1 sene sonra yapılacak olan seçimde kurullar da seçilecek. Bu daha güzel olacak. Umuyorum, kurulların tamamının istifa edip yenilendiğini görürüz. Eski hakemler, yeni hakemlere koltuklarını bırakmalı. Türk futbolunun önünü yeni olan her şeyle açmak, huzuru Türk futboluna kazandırmak adına hakemlerin de yenilendiği bir süreç diliyorum.
"ATIBA İLE 1 YIL DAHA DEVAM EDEBİLİRİZ"
8+3 yabancı kuralı, 3 yerli 8 yabancının olması ve 14 yabancının kadroda olması, Atiba ile sözleşme yapma açısından elimiz güçlendi. Atiba bizle 1 yıl daha devam edecektir. Ancak işin ekonomik yönünü göz ardı etmeyeceğim.
"ÖNCELİĞİMİZ WEGHORST, EKONOMİK AÇIDAN ANLAŞTIK"
Saiss ve Gedson gibi çok iyi transferlerimiz oldu. Birkaç transfer daha yapacağız. En önemlisi de forvet. Weghorst ile ekonomik olarak el sıkıştık. Ailesiyle ilgili konu kaldı. Biz başka oyunculara da bakıyoruz. Weghorst olumlu döndüğünde başka biriyle sözleşme yapmadıysak önceliği ona veririz. Bugünden itibaren görüşmelerimizi başlattık. Ya nasip diyeceğiz. Weghorst'tan önce biriyle anlaşırsak olmaz, anlaşmazsak Weghorst olur.
"MULEKA VE SÖRLOTH GÜNDEMİMİZDE"
Muleka ve Muleka gibiler gündemimizde var. Tek alternatifimiz değil. Sörloth, Beşiktaş'ın istediği bir forvet. Fakat iyi alternatiflerimiz de var. En iyisi olsun diye uğraşıyoruz. Ekonomiyi asla gözardı etmeden transfer yapacağız.
"RIDVAN GİTMEK ÜZERE, ERSİN'E TEKLİFLER VAR"
Rıdvan Yılmaz transferi bitmek üzere. Ersin Destanoğlu için de teklifler var. Rıdvan için 4 Milyon € kesin aldık. 2,5 Milyon € da kontratta var, %90 alacağız. Daha yukarısını da alabiliriz.
"ABDÜLKERİM BARDAKÇI VE KAZIMCAN KARATAŞ LİSTEDE"
Cyle Larin ile görüşmüyoruz, yarın ne olur bilemem. Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş listemizde.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ 2022 taban puanlar: Harp Okulları ve Astsubay MYO taban puanı kaç? Sayısal, sözel, eşit ağırlık...
- MSÜ 2. seçim aşamaları takvimi: 2022 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik testi ve mülakat ne zaman yapılacak?
- Müge Anlı evleniyor mu? Müge Anlı kiminle evleniyor?
- eBay son dakika açıkladı: GittiGidiyor kapanacak mı? eBay GittiGidiyor Türkiye'den çekilecek mi? Ürün listeleme ve satın alma...
- ais.osym.gov.tr: DGS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 DGS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? DGS ne zaman?
- personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ tercih sonuçları sorgulama: 2022 MSÜ HO ve Astsubay MYO 2. seçim aşamaları ne zaman?
- İşçinin yüzünü güldürecek hamle! O rakam netleşti, 15 bin lira tazminat! Yüzde 40,25 artış ile tavan ücret...
- Yonca Türkman neden öldü, kimdir? Balkondan düşen sanatçı Yonca Türkman hangi dizilerde oynadı? İşte oynadığı diziler...
- Asgari ücret zammı ile 5.940 TL! 3 farklı formül geldi! 1,2,3,4 çocuklu çalışanlara net-brüt asgari ücret zammı...
- DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? DGS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
- Zam oranı %41'i geçti! SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? 4A, 4B, 4C 2500 TL maaş alanlar...
- YKS 2022 NET PUAN HESAPLAMA PÜF NOKTASI: YKS (TYT, AYT, YDT) Sayısal Sözel Eşitağırlık puan hesaplama nereden, nasıl yapılır?