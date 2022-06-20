Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi’den transfer açıklaması! Weghorst, Sörloth, Atiba, Muleka, Abdülkerim Bardakçı...

"ÖNCELİĞİMİZ WEGHORST, EKONOMİK AÇIDAN ANLAŞTIK"

Saiss ve Gedson gibi çok iyi transferlerimiz oldu. Birkaç transfer daha yapacağız. En önemlisi de forvet. Weghorst ile ekonomik olarak el sıkıştık. Ailesiyle ilgili konu kaldı. Biz başka oyunculara da bakıyoruz. Weghorst olumlu döndüğünde başka biriyle sözleşme yapmadıysak önceliği ona veririz. Bugünden itibaren görüşmelerimizi başlattık. Ya nasip diyeceğiz. Weghorst'tan önce biriyle anlaşırsak olmaz, anlaşmazsak Weghorst olur.