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Çaykur Rizespor'da İbrahim Turgut dönemi

SPOR
Giriş Tarihi: 20.06.2022
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Çaykur Rizespor’da İbrahim Turgut dönemi

Son dakika haberi...Spor Toto 1’inci Lig ekibi Çaykur Rizespor'da Olağanüstü Genel Kurul'da tek aday olan İbrahim Turgut başkanlığa seçildi.

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