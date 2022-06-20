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Galatasaray'a flaş golcü önerisi!

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Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
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Galatasaray’a flaş golcü önerisi!

Son dakika haberine göre; Rus ekibi Zenit ile olan sözleşmesi sona eren ve boşta olan tecrübeli futbolcu Artem Dzyuba, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi.

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