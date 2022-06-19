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Fenerbahçe'den Abdülkerim Bardakcı için resmi teklif! Samatta sürprizi

SPOR
Giriş Tarihi: 19.06.2022 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022
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Fenerbahçe’den Abdülkerim Bardakcı için resmi teklif! Samatta sürprizi

Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı için takımına 2.2 milyon Euro + Samatta'yı önerdi. Sarı lacivertlilerin bu teklifine Konyaspor'un ne yanıt vereceği merak konusu. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde stoper bölgesi için öne çıkan isim Abdülkerim Bardakcı olmuştu.Fenerbahçe yıldız futbolcu için Konyaspor'a teklifini sundu.

Fenerbahçe Abdülkerim için Konyaspor'a 2.2 milyon Euro + Samatta'yı önerdi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?

Abdülkerim Bardakcı, 7 Eylül 1994 tarihinde Meram, Konya'da doğdu. Stoper mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Konyaspor'da forma giymektedir.Futbola Zonguldakspor altyapısında başlayan Abdülkerim Bardakcı, daha sonra Konyaspor altyapısında oynadı. Burada 2011 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takım kadrosuna dahil edildi.

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