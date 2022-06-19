Fenerbahçe’den Abdülkerim Bardakcı için resmi teklif! Samatta sürprizi

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?

Abdülkerim Bardakcı, 7 Eylül 1994 tarihinde Meram, Konya'da doğdu. Stoper mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Konyaspor'da forma giymektedir.Futbola Zonguldakspor altyapısında başlayan Abdülkerim Bardakcı, daha sonra Konyaspor altyapısında oynadı. Burada 2011 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takım kadrosuna dahil edildi.