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Filenin Efeleri CEV Avrupa Altın Ligi'nde finale yükseldi! Finalde rakip Çekya

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Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
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Filenin Efeleri CEV Avrupa Altın Ligi’nde finale yükseldi! Finalde rakip Çekya

Hırvatistan’da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milliler yarın finalde Çekya ile karşı karşıya gelecek.

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