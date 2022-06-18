Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk! Resmi açıklama pazartesi günü yapılacak
Galatasaray, teknik direktörlük konusunda Okan Buruk ile prensip anlaşmasına vardı. İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Buruk'un pazartesi günü resmen Galatasaray'ın başına geçmesi bekleniyor.
Galatasaray, teknik direktörlük konusunda Okan Buruk ile prensip anlaşmasına vardı.
PAZARTESİ AÇIKLANACAK
Galatasaray'da süren teknik direktör belirsizliğinde sona gelindi. Yeni başkan Dursun Özbek'in göreve gelmesiyle birlikte teknik direktör arayışlarına hız veren sarı-kırmızılılarda yönetim, Okan Buruk ile prensipte anlaştı. Yönetim, yabancı teknik adamların da yer aldığı listede kararını Okan Buruk'tan yana verdi ve tecrübeli teknik adam ile söz kesti. Yurtdışında bulunan Okan Buruk, resmi imzalar için İstanbul'a gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin resmi açıklamayı pazartesi günü yapması bekleniyor.
Okan Buruk kariyerinde 7 farklı takımda teknik direktör olarak görev yaptı. A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak çalıştıktan sonra Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor , Göztepe , Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktör 1 Süper Lig ile 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
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