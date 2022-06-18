Galatasaray’ın yeni teknik direktörü ne zaman açıklayacak? Başkan Dursun Özbek duyurdu! Mancini | Igor Tudor | Okan Buruk...

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, deftere şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu yüce Atatürk, bugün Galatasaray Spor Kulübü 39. başkanı olarak manevi huzurunda bulunmaktan dolayı büyük bir gurur ve heyecan duyuyorum. Fikri hür, vicdanı hür Galatasaray ailesi olarak belirlediğin hedefler doğrultusunda birlikte ilerlerken, bir gün olsun vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.

Devrimleriniz ve fikirleriniz her zaman aydınlatacaktır bizleri. Türkiye'nin gururu Galatasaray Spor Kulübünü daha büyük başarılara taşıyacağımıza kendim ve yönetim kurulu arkadaşlarımız adına söz veriyorum. Çok teşekkür ediyorum, Sayın Atatürk. Ebedi saygılarımla efendim."

Öte yandan, Anıtkabir'e gelen Galatasaraylı taraftarlar, başkan Dursun Özbek ile hatıra fotoğrafı çektirdi.