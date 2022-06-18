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Eski Fenerbahçeli Vincent Janssen Royal Antwerp'e transfer oldu

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Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
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Eski Fenerbahçeli Vincent Janssen Royal Antwerp’e transfer oldu

2017-18'de Fenerbahçe forması giyen Vincent Janssen, Meksika ekibi Monterrey'den, Belçika temsilcisi Royal Antwerp'e transfer oldu. Janssen yeni takımında eski Fenerbahçeli Michael Frey'le ile partner olacak.

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