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Son dakika haberi: Şampiyon VakıfBank dünya yıldızı Paola Egonu'yu transfer etti

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Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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Son dakika haberi: Şampiyon VakıfBank dünya yıldızı Paola Egonu’yu transfer etti

SON DAKİKA: 2021-2022 sezonunun şampiyonu VakıfBank, Paola Egonu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon 5 kulvarda zafere ulaşan VakıfBank'ta yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-siyahlılar, İtalyan pasör çaprazı Paola Egonu'yu kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Egonu ile birlikte transfer çalışmalarının sona erdiği de ifade edildi.

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