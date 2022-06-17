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NBA'de şampiyon Boston Celtics'i yenen Golden State Warriors oldu

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Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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NBA’de şampiyon Boston Celtics’i yenen Golden State Warriors oldu

Son dakika haberine göre: NBA'de sezonun şampiyonu Golden State Warriors oldu. Boston Celtics'i yenen Golden Sate son sekiz yılda dördüncü kez NBA kupasını evine götürdü.

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