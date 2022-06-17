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Beşiktaş'ta 3 yıllık imza! Genç oyuncu Emirhan İlkhan ile yeni sözleşme

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Giriş Tarihi: 17.06.2022
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Beşiktaş’ta 3 yıllık imza! Genç oyuncu Emirhan İlkhan ile yeni sözleşme

Beşiktaş, geçen sezon gösterdiği performansla ön plana çıkan genç oyuncu Emirhan İlkhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. İşte detaylar...

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