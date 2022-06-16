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Fenerbahçe'den forvet bombası! Rus oyuncu Artem Dzyuba'ya teklif

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Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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Fenerbahçe’den forvet bombası! Rus oyuncu Artem Dzyuba’ya teklif

Transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma'nın ardından Rus milli forvet Artem Dzyuba'yı gündemine aldığı öğrenildi. Yıldız oyuncuya yıllık 1,5 milyon euro teklif edildiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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