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TFF resmen duyurdu! Harcama limitleri için kritik tarih 20 Haziran

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Giriş Tarihi: 16.06.2022
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TFF resmen duyurdu! Harcama limitleri için kritik tarih 20 Haziran

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 futbol sezonu ilk transfer ve tescil dönemi için takım harcama limitlerinin tebliğ ve ilan tarihinin 20 Haziran Pazartesi günü saat 18.00 olarak belirlendiğini açıkladı.

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