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Son dakika: BATE Borisov - Konyaspor maçı Konya'da oynanacak

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Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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Son dakika: BATE Borisov - Konyaspor maçı Konya’da oynanacak

Son dakika... Konyaspor Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Bate Borisov ile deplasmanda oynanacak maçın, Konya'da seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

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