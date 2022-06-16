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Fernando Muslera 3. kez baba oldu

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Giriş Tarihi: 16.06.2022
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Fernando Muslera 3. kez baba oldu

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, üçüncü kez baba oldu. Galatasaray Kulübü de Muslera için bir tebrik mesajı yayımladı.

Tecrübeli kaleci Muslera'nın Dominique adı verdiği bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Galatasaray Kulübü de Muslera için bir tebrik mesajı yayımladı.

Mesajda, "Kaptanımız Muslera ve eşi Patricia'nın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Muslera ve eşini tebrik eder, yeni doğan kızları Dominique'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.

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