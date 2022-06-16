Fernando Muslera 3. kez baba oldu

Galatasaray Kulübü de Muslera için bir tebrik mesajı yayımladı.

Mesajda, "Kaptanımız Muslera ve eşi Patricia'nın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Muslera ve eşini tebrik eder, yeni doğan kızları Dominique'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.