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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku! Transfer notları şaşkınlık yarattı

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Giriş Tarihi: 16.06.2022
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Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu şoku! Transfer notları şaşkınlık yarattı

Avrupa’ya gitmek isteyen 23 yaşındaki oyuncu için scoutlar, “Karar mekanizmasında eksiklik var” notunu düşünce hesaplar bozuldu. Aslan’a 10 milyon euronun üstünde teklif gelmedi.

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