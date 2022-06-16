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Nwakaeme'den Trabzonspor'a veda mesajı: Birlikte tarih yazdık sizi asla unutmayacağım

SPOR
Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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Nwakaeme’den Trabzonspor’a veda mesajı: Birlikte tarih yazdık sizi asla unutmayacağım

Trabzonspor'dan ayrıldığını açıklayan Anthony Nwakaeme,sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı. Yıldız oyuncu paylaşımında "Birlikte tarih yazdık. Her şey için teşekkürler, sizi asla unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

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