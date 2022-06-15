15 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor'dan Marc Batra bombası!

Trabzonspor'dan Marc Batra bombası!

SPOR
Giriş Tarihi: 15.06.2022
ABONE OL
Trabzonspor’dan Marc Batra bombası!

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Bordo-Mavili ekip Real Betis forması giyen 31 yaşındaki stoper Marc Batra için harekete geçti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA