Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirilecek. 1. eleme turu kuralarının çekilmesinin ardından gözler 2. ön elmee turu kuralarına çevrildi. Fenerbahçe'nin de rakibinin belli olacağı kura çekimine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi seri başı takımlar hangileri? İşte haberin detayları...

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, 15 Haziran Çarşamba yani bugün TSİ 13.00'te başlayacak. Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.