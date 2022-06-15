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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi seri başı takımlar...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2022
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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi seri başı takımlar...

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. ön eleme turu kuraları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin rakibinin de belli olacağı kura çekilişinin detayları merak ediliyor. UEFA tarafından kura çekimine ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi seri başı takımlar hangileri? İşte cevaplar...

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirilecek. 1. eleme turu kuralarının çekilmesinin ardından gözler 2. ön elmee turu kuralarına çevrildi. Fenerbahçe'nin de rakibinin belli olacağı kura çekimine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi seri başı takımlar hangileri? İşte haberin detayları...

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, 15 Haziran Çarşamba yani bugün TSİ 13.00'te başlayacak. Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLUYOR

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin, rakibinin de belli olacağı çekiliş, bugün gerçekleştirilecek. Çekilişe "lig yolu"ndan girecek sarı-lacivertliler, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

AVRUPA KONFERANS LİGİ 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncüsü İttifak Holding Konyaspor ve 4'üncüsü Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri ise bugün TSİ 14.00'te başlayacak kura çekiminde belirlenecek.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da yapılacak.

BİRİNCİ ELEME TURU EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunun 1. eleme turu eşleşmeleri belirlendi. İlk maçların 5-6 Temmuz, rövanşların ise 12-13 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler şöyle:

Pyunik (Ermenistan) - Cluj (Romanya)

Maribor (Slovenya) - Shakhtyor (Belarus)

Ludogorets (Bulgaristan) - Sutjeska (Karadağ)

F91 Dudelange (Lüksemburg) - Tirana (Arnavutluk)

Tobol (Kazakistan) - Ferencvaros (Macaristan)

Malmö (İsveç) - La Fiorita/Inter Club d'Escaldes/Levadia Tallinn/Vikingur

Ballkani (Kosova) - Zalgiris (Litvanya)

HJK Helsinki (Finlandiya) - RFS (Letonya)

Bodo/Glimt (Norveç) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)

The New Saints (Galler) - Linfield (Kuzey İrlanda)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Hibernians (Malta)

Lech Poznan (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan)

Shkupi (Kuzey Makedonya) - Lincoln (Cebelitarık)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Sheriff (Moldova)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Dinamo Batum (Gürcistan)

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