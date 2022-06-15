Fenerbahçe’nin avantajı Jorge Jesus! Ön eleme performansı dikkat çekti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. Eleme Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. 2021-2022 sezonunu Spor Toto Süper Lig 'de 2. sırada bitiren ve bu turdan başlayacak olan Fenerbahçe 'nin de rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti.