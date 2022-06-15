Fenerbahçe'nin avantajı Jorge Jesus! Ön eleme performansı dikkat çekti
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşti. Sarı Lacivertliler'in Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un ön eleme performansı ise dikkat çekti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. Eleme Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. 2021-2022 sezonunu Spor Toto Süper Lig 'de 2. sırada bitiren ve bu turdan başlayacak olan Fenerbahçe 'nin de rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti.
Sarı Lacivertliler'in Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un ön eleme performansı gözlerden kaçmadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı 13 ön eleme turu maçının sadece ikisini kaybederken; yedi eşleşmenin beşinde turu geçmeyi başardı.
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