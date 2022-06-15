Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? 2022 FB UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı ne zaman?
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi, günün en çok aranılanları arasında ye alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon mücadele edecek takımlar belirleniyor. Turnuvaya ikinci ön eleme turundan katılacak temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı kura çekimi bugün yapılacak. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? 2022 FB UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı ne zaman? İşte haberin detayları...
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Süper Lig'in ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin de yer aldığı ikinci ön eleme turunda eşleşmeler belli oluyor. Sarı-laciverli takımın rakibi ise en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? 2022 FB UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı ne zaman? İşte cevaplar...
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİBİ KİM OLDU?
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rakibi, bugün TSİ 13.00'te gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şu şekilde:
Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin, rakibinin de belli olacağı çekiliş, bugün gerçekleştirilecek. Çekilişe "lig yolu"ndan girecek sarı-lacivertliler, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
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