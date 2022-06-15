Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Süper Lig'in ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin de yer aldığı ikinci ön eleme turunda eşleşmeler belli oluyor. Sarı-laciverli takımın rakibi ise en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? 2022 FB UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı ne zaman? İşte cevaplar...

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİBİ KİM OLDU?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rakibi, bugün TSİ 13.00'te gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şu şekilde: