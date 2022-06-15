Konyaspor ile Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Son dakika haberine göre: UEFA Konferans Ligi'nde 2. ön eleme eşleşmeleri bugün belli oldu. Başakşehir'in rakibi Maccabi Netanya ile eşleşirken, ligi üçüncü sırada bitiren İlhan Palut'un öğrencilerinin rakibi ise BATE Borisov oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, bugün saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
Süper Lig'in üçüncüsü İttifak Holding Konyaspor ve dördüncüsü Medipol Başakşehir'in de muhtemel rakipleri belirlendi.
İLK MAÇ 21 TEMMUZ'DA
Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da yapılacak.
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