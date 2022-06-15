Beşiktaş Romain Saiss'i transfer etti! Sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş, Romain Saiss ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sağlık kontrolünden geçen 32 yaşındaki stoperle 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Romain Saiss ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Beşiktaş'ın görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdiği Romain Ghanem Paul Saiss, sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı ve resmi imzayı atmak için dün gece İstanbul'a gelen 32 yaşındaki savunmacı Saiss, sağlık kontrolünden geçti. Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Saiss; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi.
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