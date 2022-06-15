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Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı nerede oynanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2022
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Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı nerede oynanacak?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonundaki 2. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle belirlendi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi ise Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev oldu. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı nerede oynanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonundaki 2. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle belirlendi. Süper Lig'in ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin rakibi Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev oldu. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı nerede oynanacak? İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlar 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile ilk maçını deplasmanda oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Tobol (Kazakistan)/Ferencvaros (Macaristan) - Slovan Bratislava (Slovakya)/Dinamo Batum (Gürcistan)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shkupi (Kuzey Makedonya)/Lincoln (Cebelitarık)

Lech Poznan (Polonya)/Karabağ (Azerbaycan) - Zürih (İsviçre)

HJK Helsinki (Finlandiya)/RFS (Letonya) - Viktoria Plzen (Çekya)

The New Saints (Galler)/Linfield (Kuzey İrlanda) - Bodo Glimt (Norveç)/Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)

Ballkani (Kosova)/Zalgiris (Litvanya) - Malmö (İsveç) / La Fiorita/Inter Club d'Escaldes/Levadia Tallinn/Vikingur

Ludogorets (Bulgaristan)/Sutjeska (Karadağ) - Shamrock Rovers (İrlanda)/Hibernians (Malta)

Maribor (Slovenya)/Shakhtyor (Belarus) - Zrinjski (Bosna Hersek)/Sheriff (Moldova)

Maccabi Hayfa (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan)

Pyunik (Ermenistan)/Cluj (Romanya) - F91 Dudelange (Lüksemburg)/Tirana (Arnavutluk)

Midtjylland (Danimarka) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Fenerbahçe

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