Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı nerede oynanacak?
SPOR ahaber.com.tr
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonundaki 2. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle belirlendi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi ise Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev oldu. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı nerede oynanacak? İşte karşılaşmanın detayları...
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonundaki 2. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle belirlendi. Süper Lig'in ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin rakibi Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev oldu. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı nerede oynanacak? İşte merak edilenler...
FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlar 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile ilk maçını deplasmanda oynayacak.
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