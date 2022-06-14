Bülent Uygun’a ikinci şok! Zorla getirme kararı çıkarıldı

GÜVENDİĞİ İÇİN MİLYONLARI VERMİŞ

Milyonlarca lira vurgunla sırra kadem basan Ulaş Birihan hakkında 26 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada Bülent Uygun'un Katar'dayken 4 bin kilometre öteden dolandırıldığı anlaşıldı.

Uygun savcılıkta arkadaşı aracılığıyla yatırım yapmayı mantıklı bulduğunu belirterek, "Şahıs bize Büyükçekmece, Çeşme ve Sakarya Karasu'da bulunan arsalarla ilgili bilgiler gönderdi. 2018 yılı Ekim ayından itibaren elden 125 bin Dolar ve 1 milyon 50 bin lira verdim" dedi.

Daha sonra Milli Emlak Müdürlüğü'ne ödeme yapıldığını gösterir makbuzları görüp güven kazandığından bir ihale için 800 bin lira daha verdiği ortaya çıkan Uygun'un "güvendiğimiz için niyetini anlayamadık" diyerek şikayetiyle başlayan süreç davaya dönüştü.