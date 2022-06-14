Bülent Uygun'a ikinci şok! Zorla getirme kararı çıkarıldı
"Milli Emlak Genel Müdürünün akrabasıyım" diyerek teknik direktör Bülent Uygun'u dolandırıp milyonlarca liralık vurguna imza atarak sırra kadem basan Ulaş Birihan'ın yargılandığı davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kilometrelerce öteden dolandırılan Uygun, kilometrelerce ötedeki davaya katılmadığı için hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.
Büyük dolandırıcılık hikayesinde, televizyon kanallarında kendisini DNA uzmanı olarak tanıtıp yayınlara katılan Ulaş Birihan'ın, "Milli Emlak Genel Müdürünün akrabasıyım" diyerek arsa alacağı vaadiyle teknik direktör Bülent Uygun ve arkadaşlarını yaklaşık 2,5 milyon lira dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Büyük vurgun yiyen Uygun ikinci bir şok yaşadı.
GÜVENDİĞİ İÇİN MİLYONLARI VERMİŞ
Milyonlarca lira vurgunla sırra kadem basan Ulaş Birihan hakkında 26 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada Bülent Uygun'un Katar'dayken 4 bin kilometre öteden dolandırıldığı anlaşıldı.
Uygun savcılıkta arkadaşı aracılığıyla yatırım yapmayı mantıklı bulduğunu belirterek, "Şahıs bize Büyükçekmece, Çeşme ve Sakarya Karasu'da bulunan arsalarla ilgili bilgiler gönderdi. 2018 yılı Ekim ayından itibaren elden 125 bin Dolar ve 1 milyon 50 bin lira verdim" dedi.
Daha sonra Milli Emlak Müdürlüğü'ne ödeme yapıldığını gösterir makbuzları görüp güven kazandığından bir ihale için 800 bin lira daha verdiği ortaya çıkan Uygun'un "güvendiğimiz için niyetini anlayamadık" diyerek şikayetiyle başlayan süreç davaya dönüştü.
MAHKEMEDEN İLK KARAR
Hakkında yakalama kararı bulunan ve milyonlarca liralık vurgun yapan Birihan'ın yokluğunda yargılama önümüzdeki günlerde başlayacak.
Dava kapsamında şikayeti yeniden dinlenecek olan Bülent Uygun hakkında İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi, Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazdı. Bülent Uygun'un talimatla dinlenmesi kararını aldı.
Uygun'un avukatı ise mahkemeye dilekçe sunarak müvekkilinin ikamet adresinin İstanbul'da olduğunu belirterek talimat duruşmasına katılamayacaklarını duruşma günü Anadolu Adliyesi'nde olacaklarını dile getirdi.
BÜLENT UYGUN'A YENİ ŞOK
Mazeretli kabul edilip talimat evrakının iade edilmesini talep eden Bülent Uygun'un avukatının talebinin ardından Sakarya'daki mahkeme duruşmayı gördü.
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