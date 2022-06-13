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Manchester United Lewandowski için fırsat kolluyor

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Giriş Tarihi: 13.06.2022
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Manchester United Lewandowski için fırsat kolluyor

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'nin Avrupa'daki talipleri artmaya devam ediyor. Barcelona'nın transfer listesinde olan 33 yaşındaki golcü oyuncunun durumunu İngiliz devi Manchester United da takip etmeye başladı.

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