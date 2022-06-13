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Juventus'ta bir dönem sona erdi!

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Giriş Tarihi: 13.06.2022
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Juventus’ta bir dönem sona erdi!

17 yıl formasını giydiği Juventus'tan ayılan Giorgio Chiellini, beklenildiği gibi MLS takımlarından Los Angeles FC'ye transfer oldu. İtalya ile bugüne kadar 116 maçta forma giyen 37 yaşındaki stoper, 2005 yılından bu yana formasını giydiği Juventus ile ise 561 kez sahaya çıktı ve 36 gol, 25 asist kaydetti.

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