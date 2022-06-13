Manchester City Erling Haaland transferini resmen açıkladı
Son dakika haberine göre: İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland'ın transferini açıkladı.
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland'ın transferini açıkladı.
HE'S HERE! 💙 pic.twitter.com/JuZEtzTWbv— Manchester City (@ManCity) June 13, 2022
Liverpool'un Darwin Nunez'i renklerine bağlamasının ardından Manchester City, Erling Haaland transferini açıkladı.
21 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Molde FK, Red Bull Salzburg ve Dortmund formalarıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Haaland için City, 75 milyon Euro serbest kalma bedeli ödedi.
1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren takıma katılacak Norveçli golcüye City'nin yıllık 30 milyon Euro maaş ödeyeceği basına yansıdı.
Halaand transferiyle ilgili olarak, "Benim ve ailem için gurur verici bir gün. Kendimi Manchester City'de oynarken hayal ediyordum. Ve şunu söyleyebilirim: Her şey iyi olacak. Umarım çok gol atabilirim. Guardiola ile biraz konuştum. İkimiz de birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Beraber birçok güzel şey başarabiliriz. Ben de bu sürede birçok gol atabilirim. Pep ile transferden önce birazcık konuştum. İkimiz de gözümüzü kupalara diktik." açıklamasını yaptı.
BABASIYLA AYNI TARİHTE İMZA ATTI
Manchester City, 13 Haziran 2000'de Erling'in babası Alfie'yi imza attırmıştı. 22. yıl dönümünde ise bu kez dev forvet kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret zammı son açıklamalar: 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
- AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
- Benzin ve motorine yeni zam geldi mi? 13 Haziran benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Öğrenci affı için flaş açıklama: 2022 YÖK öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor? Şartlar neler?
- Takdir teşekkür hesaplama: 2022 ilkokul, ortaokul, liselerde takdir teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekir?
- 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 2022 2. dönem belge almak için özürlü-özürsüz devamsızlık sınırı kaç? MEB açıkladı
- e-Okul VBS öğrenci giriş: e-Karne görüntüleme ekranı! 2021-2022 2. dönem e-Karne sorgulama nasıl yapılır?
- MEB e-Okul çöktü mü, neden açılmıyor? e-Okul kapandı mı? 2022 2. dönem e-Okul ne zaman kapanacak?
- LGS sonuçları açıklandı mı? 6 Haziran LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih vererek duyurdu
- YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? YKS 2022 sonuçları ne zaman belli olur?
- LGS 2022 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sonuç tarihi belli mi? Tarih duyuruldu...
- Asgari ücret zammı için hesaplama: Asgari ücret zammında yeni rakamlar belli oldu! Asgari ücrete ara zam gelecek mi?