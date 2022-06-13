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Manchester City Erling Haaland transferini resmen açıkladı

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Giriş Tarihi: 13.06.2022 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022
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Manchester City Erling Haaland transferini resmen açıkladı

Son dakika haberine göre: İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland'ın transferini açıkladı.

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland'ın transferini açıkladı.

Liverpool'un Darwin Nunez'i renklerine bağlamasının ardından Manchester City, Erling Haaland transferini açıkladı.


21 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Molde FK, Red Bull Salzburg ve Dortmund formalarıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Haaland için City, 75 milyon Euro serbest kalma bedeli ödedi.



1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren takıma katılacak Norveçli golcüye City'nin yıllık 30 milyon Euro maaş ödeyeceği basına yansıdı.

Halaand transferiyle ilgili olarak, "Benim ve ailem için gurur verici bir gün. Kendimi Manchester City'de oynarken hayal ediyordum. Ve şunu söyleyebilirim: Her şey iyi olacak. Umarım çok gol atabilirim. Guardiola ile biraz konuştum. İkimiz de birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Beraber birçok güzel şey başarabiliriz. Ben de bu sürede birçok gol atabilirim. Pep ile transferden önce birazcık konuştum. İkimiz de gözümüzü kupalara diktik." açıklamasını yaptı.

BABASIYLA AYNI TARİHTE İMZA ATTI

Manchester City, 13 Haziran 2000'de Erling'in babası Alfie'yi imza attırmıştı. 22. yıl dönümünde ise bu kez dev forvet kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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