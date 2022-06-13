Manchester City Erling Haaland transferini resmen açıkladı





1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren takıma katılacak Norveçli golcüye City'nin yıllık 30 milyon Euro maaş ödeyeceği basına yansıdı.



Halaand transferiyle ilgili olarak, "Benim ve ailem için gurur verici bir gün. Kendimi Manchester City'de oynarken hayal ediyordum. Ve şunu söyleyebilirim: Her şey iyi olacak. Umarım çok gol atabilirim. Guardiola ile biraz konuştum. İkimiz de birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Beraber birçok güzel şey başarabiliriz. Ben de bu sürede birçok gol atabilirim. Pep ile transferden önce birazcık konuştum. İkimiz de gözümüzü kupalara diktik." açıklamasını yaptı.