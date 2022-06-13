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Liverpool Darwin Nunez'i resmen transfer etti! Jorge Jesus haklı çıktı

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Giriş Tarihi: 13.06.2022
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Liverpool Darwin Nunez’i resmen transfer etti! Jorge Jesus haklı çıktı

Premier Lig şampiyonluğunu Manchester City'e Şampiyonlar Ligi kupasını da Real Madrid'e kaptıran Liverpool, transferde bombayı patlattı. Kırmızılar, Benfica'nın formda golcüsü Darwin Nunez'i renklerine bağlarken, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un yıldız oyuncu ile ilgili söylediği söz tekrar gündeme geldi.

Premier Lig devi Liverpool, transferde bombayı patlattı. Kırmızılar, Benfica'nın formda golcüsü Darwin Nunez'i renklerine bağladı. Transfer Portekiz ekibi tarafından resmen duyuruldu.

JORGE JESUS'UN SÖZLERİ TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Özellikle Benfica ve Sporting'de çalışırken parlattığı yıldızlarla ün yapan Jorge Jesus, son olarak Darwin Nunez'i keşfetti. 2021'de Benfica'da iken İspanya'nın Almeria takımından 24 milyon euroya transfer ettiği Darwin Nunez, 100 milyon euro bedelle İngiliz devine tranfser oldu.

Ancak o dönem bu transfer için ciddi tepkiler alan Jesus, kendisini savunurken, "Göreceksiniz Darwin Nunez, tarihe geçecek rekor bir bonservis bedeliyle satılacak. Benfica tarihine geçecek, tıpkı Joao Felix gibi" demişti. Tarih, 68 yaşındaki hocayı haklı çıkardı.

BRUNO FERNANDES VE RUBEN DIAS'I DA PARLATTI

Jesus'un Sporting'deki öğrencisi Bruno Fernandes, 68 milyon euroya Manchester United'a, Benfica'daki bir diğer öğrencisi Ruben Dias da 63 milyon euroya Manchester City'ye satılmıştı. Portekiz Ligi tarihinin en pahalı 5 satışından 3'ünde Jorge Jesus'un imzası bulunuyor.

75 MİLYON EURO ARTI 25 MİLYON EURO BONUS

Liverpool bu transfer için Benfica'ya 75 milyon euro artı 25 milyon euro bonus ödeyecek.

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