Liverpool Darwin Nunez’i resmen transfer etti! Jorge Jesus haklı çıktı

JORGE JESUS'UN SÖZLERİ TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Özellikle Benfica ve Sporting'de çalışırken parlattığı yıldızlarla ün yapan Jorge Jesus, son olarak Darwin Nunez'i keşfetti. 2021'de Benfica'da iken İspanya'nın Almeria takımından 24 milyon euroya transfer ettiği Darwin Nunez, 100 milyon euro bedelle İngiliz devine tranfser oldu.