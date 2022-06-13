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Son dakika: Fenerbahçe transferi açıkladı!

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Giriş Tarihi: 13.06.2022 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022
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Son dakika: Fenerbahçe transferi açıkladı!

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin prensipte anlaşma sağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, saat 18.30'da İstanbul'da olacak. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.

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