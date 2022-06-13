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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gelişmesi! Alman devi talip oldu

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Giriş Tarihi: 13.06.2022
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Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu gelişmesi! Alman devi talip oldu

Siyah-Beyazlı kulübün öz kaynak düzeninden yetişen Rıdvan Yılmaz için 6.5 milyon euro karşılığında Frankfurt’la anlaşan Beşiktaş, bir diğer akademiden gelen oyuncusuna teklif aldı. Salzburg’un, Ersin Destanoğlu için menajerler aracılığıyla 6 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

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