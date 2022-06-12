Son dakika: Şampiyon ALG Spor!

Yarı finalde, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımını, hem evinde hem de deplasmanda mağlup eden ALG Spor, final biletini cebine koymuştu.

Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Andrea Pirlo da karşılaşmayı tribünden takip etti.





