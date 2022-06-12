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Son dakika: Şampiyon ALG Spor!

SPOR
Giriş Tarihi: 12.06.2022 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022
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Son dakika: Şampiyon ALG Spor!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden ALG Spor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.

Final maçında ALG Spor, Wulfz Fatih Karagümrük'ü 61. dakikada Ecem Esen ve 63. dakikada Eru Topçu'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılıp şampiyonluğunu ilan etti.

Wulfz Fatih Karagümrük'ün tek golü 26. dakikada Sibel Duman'dan geldi..

Gaziantep temsilcisi, çeyrek finalde Bitexen 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü'nü 2 maçta da yenmeyi başardı.

Yarı finalde, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımını, hem evinde hem de deplasmanda mağlup eden ALG Spor, final biletini cebine koymuştu.

Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Andrea Pirlo da karşılaşmayı tribünden takip etti.



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