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Süper Lig bu sezon ne zaman başlayacak? TFF 2022-2023 sezonunun başlamasına kaç gün kaldı?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2022
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Süper Lig bu sezon ne zaman başlayacak? TFF 2022-2023 sezonunun başlamasına kaç gün kaldı?

Süper Lig bu sezon ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lig maratonunun geçtiğimiz günlerde tamamlanmasının ardından yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Takımların şampiyonluk mücadelesi vereceği heyecanlı ligler için başlangıç tarihi merak ediliyor. Peki, Süper Lig bu sezon ne zaman başlayacak? TFF 2022-2023 sezonunun başlamasına kaç gün kaldı?

Süper Lig bu sezon ne zaman başlayacak? TFF 2022-2023 sezonunun başlamasına kaç gün kaldı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 2. Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı. Peki, Süper Lig bu sezon ne zaman başlayacak? TFF 2022-2023 sezonunun başlamasına kaç gün kaldı?

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Spor Toto 1. Lig'de ise normal Sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre:

Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Spor Toto 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

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